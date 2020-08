Historische boycot in NBA: playoff-matchen gaan niet door als statement tegen politiegeweld

De NBA staat even stil. Er moesten voorbije nacht normaal drie wedstrijden uit de play-offs afgewerkt worden, maar deze zijn niet door. De spelers van de teams weigerden te spelen na een nieuw incident van politiegeweld. De actie ging uit van de Milwaukee Bucks.

Het gaat om een incident in Kenosha, dat niet ver van Milwaukee ligt, waarbij Jacob Blake door een politieagent liefst zeven keer in de rug is geschoten. Blake overleefde voorlopig wel. De kans is wel groot dat hij niet meer zal kunnen lopen.

SOLIDARITEIT

De NBA is een competitie waar zwarten in de meerderheid zijn en de spelers hebben er dan ook genoeg van. Nadat Milwaukee weigerde om zijn wedstrijd tegen Orlando te spelen, waren ook de andere teams solidair en kwamen zijn ook niet in actie.

Een duidelijk statement tegen politiegeweld en vooral een roep om echte verandering in dit debat. Afwachten nu of dit iets teweeg brengt of politiek vlak en wanneer de NBA weer hervat.