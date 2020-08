Ondanks onbegrip van president Trump gaat boycot voorlopig nog door: "NBA is politieke organisatie geworden"

De play-offs in de NBA liggen nog altijd stil. Ook voorbije nacht was er nog steeds sprake van een boycot en zijn de wedstrijden die op het programma stonden niet afgewerkt. Dit alles staat in het teken van het protest tegen politiegeweld.

Nadat met Jacob Blake een zwarte man door een politieagent zeven keer in de rug geschoten werd, besloten de Milwaukee Bucks om hun wedstrijd tegen Orlando niet te spelen. Ook de andere teams in de NBA toonden zich solidair en zo kwam er een golf op gang in de sportwereld om een statement te maken tegen politiegeweld tegen zwarten in Amerika.

De Amerikaanse president Donald Trump is echter niet opgezet met de boycot. "Ik denk niet dat dit goed is voor de sport of ons land. De NBA is een politieke organisatie geworden. Ik weet dat ze slechte kijkcijfers hebben, dat is spijtig."

SNEL WEER HERVATTING?

De NBA hoopt om vrijdagnacht of zaterdagnacht wel weer de play-offs te kunnen hervatten, zodat het seizoen alsnog afgewerkt kan worden.