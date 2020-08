🎥 NBA weer hervat: Milwaukee en LA Lakers stoten door, Julie Allemand verliest in WNBA

Na een break van drie dagen zijn de play-offs hervat, met Milwaukee en LA Lakers die zich meteen verzekerden van een plekje in de tweede ronde. Ook Houston zette een belangrijke stap in die richting in zijn serie tegen Oklahoma. In de WNBA verloor Julie Allemand met Indiana Fever.

Drie dagen lang lagen de play-offs stil omdat de spelers het politiegeweld in de VS wilden aankaarten nadat Jacob Blake zeven keer in de rug geschoten werd door een agent. Er is nu toch besloten om verder te spelen. Met eerst Milwaukee - Orlando op het menu, de match waarmee het allemaal begon, doordat Milwaukee enkele dagen geleden weigerde te spelen.

Dat deed het nu wel en met succes. Milwaukee klopte Orlando met 118-114. Een vierde overwinning voor de Bucks en dus meteen ook de kwalificatie. De eindstand in de serie is 4-1. Dat werd ook het eindresultaat in de serie tussen LA Lakers en Portland. Die teams brachten offensief spektakel in hun vijfde wedstrijd in de play-offs.

Vooral dan door CJ Collum van Portland en LeBron James en Anthony Davis voor de Lakers. Davis werd topschutter met 43 punten. Met 131-122 plaatsten de Lakers zich voor de volgende ronde. Houston hakte Oklahoma in de pan met 114-80 in het vijfde duel van hun serie. Houston staat nu 3-2 voor en komt dus op één overwinning van de volgende ronde.

Ook de dames hebben de competitie hervat. Julie Allemand speelde met Indiana Fever tegen Dallas Wings en scoorde tien punten, plukte vier rebounds en deelde drie assists uit. Haar ploeg leed wel een nipte nederlaag: het werd 78-82.