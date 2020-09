🎥 Dominant Boston en exit voor sterke Doncic in NBA, Meesseman met Washington opnieuw onderuit in WNBA

De tweede ronde van de play-offs is begonnen met een ferm statement van Boston. De Celtics domineerden in hun eerste duel met regerend kampioen Toronto Raptors. Ook de LA Clippers hebbn inmiddels de tweede ronde bereikt. In de WNBA blijft het Washington van Emma Meesseman maar verliezen.

Met Boston - Toronto is de eerste topaffiche in de NBA play-offs een feit. Een dominant Boston kwam 1-0 voor, want het opende sterk en liet Toronto nooit meer terug in de wedstrijd komen. De Celtics klaarden de klus met een sterk collectief. Marcus Smart en Jayson Thatum scoorden allebei 21 punten.

De LA Clippers zitten nu ook in de tweede ronde nadat ze afrekenden met de Dallas Mavericks. De Clippers, aangevoerd door de 33 punten van Kawhi Leonard, wonnen met 97-111. Daardoor winnen de Clippers hun serie tegen Dallas met 4-2. Luka Doncic speelde weer geweldig en maakte 38 punten voor Dallas, maar moet dus toch naar huis.

GAME 7 TUSSEN DENVER EN UTAH

De serie tussen Denver en Utah is het grote duel tussen Jamal Murray en Donovan Mitchell. Murray lukte in game 6 een vijftiger(!), Mitchell maakte 44 punten. Het Denver van Murray won met 107-119. Daardoor komt de stand in de serie op 3-3 en moet er een beslissende wedstrijd gespeeld worden. Twee wedstrijden geleden stond Utah nog 1-3 voor.

Zonder Elena Delle Donne, die uit vrees voor corona dit seizoen niet speelt, lijkt het voor Washington in de WNBA maar een miserabele verdediging van de titel te worden. Washington verloor nu ook van Connecticut met 63-76. Emma Meesseman scoorde 14 punten en werd zo medetopschutter voor haar team, samen met Atkins. Meesseman deed er nog eens 4 rebounds en 3 assists bij, maar het mocht niet baten.