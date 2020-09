🎥 De comeback van Denver compleet en weer zelfde succesvolle combo bij Boston, Allemand verliest met Indiana

Het was Game 7 time in de NBA, met Denver dat het na het ophalen van een 3-1-achterstand in de serie tegen Utah nu moest zien af te maken. Dat lukte ook, al was het nipt. Boston staat ondertussen in de tweede ronde al 2-0 voor tegen Toronto, met dank aan Tatum en Smart.

Het was alles of niets voor Denver en Utah. Toen Denver kort na de pauze 55-36 voor kwam, leek het zijn schaapjes op het droge te hebben. Utah kwam echter nog helemaal terug. met een spannende slotfase tot gevolg. Jokic bracht de stand op 80-78. Conley ondernam nog de ultieme poging voor Utah: zijn driepuntpoging 'at the buzzer' stuitte op de ring. Denver dus verder, Utah ligt eruit.

Boston en Toronto waren inmiddels al toe aan hun tweede wedstrijd in de tweede ronde. In het eerste duel was Boston collectief sterk, Tatum en Smart waren de twee topschutters. Zij stalen ook de show in game 2. Tatum doorheen de wedstrijd door 34 punten te scoren. Voor Smart was er met vijf driepunters een belangrijke rol in het laatste kwart. Toronto ging zo nog met 99-102 onderuit. Boston staat 2-0 voor in de serie.

Julie Allemand heeft al vaak goede wedstrijden gespeeld voor Indiana in de WNBA. Tegen Atlanta was het één van haar mindere. De point guard was met slechts één succesvolle poging op zes slechts goed voor 5 punten. Indiana bleek als team ook niet opgewassen tegen Atlanta. Bij het ingaan van het vierde kwart was het nog allemaal speelbaar, maar Atlanta liep verder weg en won met 102-90.