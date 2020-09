Houston stoot nipt door na Game 7 en Milwaukee klaagt over refs, Emma Meesseman blijft verliezen

Het is Houston dan toch gelukt om de poort naar de tweede ronde open te beuken. Al heeft het bloed, zweet en tranen gekost. Game 7 tegen OKC was uiterst spannend, maar Houston haalde het wel. Milwaukee trok opnieuw aan het kortste eind tegen Miami. Er was vooral veel te doen over de refs.

Na zes wedstrijden stond het tussen Houston en Oklahoma 3-3. Een beslissende Game 7 moest dus de winnaar van de serie aanduiden. Ook in dit duel was het verschil miniem. Aan het einde kwam James Hardon met het blok op de proppen dat de zege en de kwalificatie betekende voor Houston. Het werd 104-102. Houston neemt het in de tweede ronde van de play-offs op tegen de LA Lakers.

In de Eastern Conference is de tweede ronde al bezig. Topreekshoofd Milwaukee had de eerste match tegen Miami verloren en moest dus reageren. Enkele foutieve beslissingen van de referees in het slot draaiden echter uit in het nadeel van de Bucks. Butler mocht in de slotseconde nog naar de vrijworplijn en maakte er 114-116 van voor Miami, dat nu 2-0 voor staat in de serie.

11DE VERLIES IN 12 MATCHEN VOOR MYSTICS

In de WNBA gaat het ondertussen van kwaad naar erger met de Washington Mystics, de ploeg van Emma Meesseman. De Belgian Cat was wel topschutter voor Washington. Naast haar 17 punten was ze ook goed voor 3 rebounds en 3 assists. Desalniettemin klopte Seattle Washington met 71-64, de elfde nederlaag in twaalf matchen voor de Mystics. Het is zeer de vraag of Washington dit jaar de play-offs zal halen.