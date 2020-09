🎥 Milwaukee op rand van de uitschakeling en Harden verrast LA Lakers, Meesseman kan zowaar nog eens winnen

De topteams krijgen de weg naar de finale niet cadeau en zeker voor Milwaukee dreigt de uitschakeling. De ploeg met het beste rapport in het reguliere seizoen verloor voor de derde keer op rij van Miami. In het westen verloor LA Lakers van Houston Rockets.

Het nipte verlies in het tweede duel van de serie tegen Miami had Milwaukee zeker pijn gedaan. De Bucks moesten dus reageren in de derde wedstrijd. Bij aanvang van het vierde kwart stonden ze ook twee punten voor, maar vervolgens liep het flagrant mis. Miami won nog met 115-100 en staat nu 3-0 voor in de serie. Milwaukee heeft dus een mirakel nodig.

Zo erg is het nog lang niet gesteld met de LA Lakers, maar dat mag toch ook de borst natmaken. Het opende zijn serie in de tweede ronde van de play-offs tegen Houston met een nederlaag. Houston kon rekenen op een hele sterke Harden (36 punten), maar ook Eric Gordon en Russell Westbrook deden hun duit in het zakje. Houston haalde het zo met 97-112.

In de WNBA zowaar nog eens succes voor Emma Meesseman, die met Washington Mystics 11 van de vorige 12 matchen verloren had. Tegen Chicago Sky haalde Washington nog eens de zege binnen met 79-69. Meesseman was goed voor 15 punten, 5 assists en 1 rebound.