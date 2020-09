Toronto Raptors maakt gelijk tegen Boston Celtics, ook Denver Nuggets komt op gelijke hoogte met LA Clippers

In de NBA is het in veel wedstrijden razend spannend. De Boston Celtics leken heel lang op weg naar de finale in het oosten, maar ze hebben een 0-2 voorsprong uit handen gegeven tegen de Toronto Raptors. In een halve finale in het westen staat het 1-1 tussen de Denver Nuggets en de LA Clippers.

De Boston Celtics hadden een mooie voorsprong tegen de Toronto Raptors, maar de kampioen van vorig jaar heeft nu twee keer op rij kunnen winnen tegen Boston. Vannacht werd het 100-93 voor Toronto en daardoor is de stand tussen beide ploegen nu 2-2. Er komen dus nog enkele spannende wedstrijden aan. In het westen is Denver op gelijke hoogte gekomen met LA Clippers. De Nuggets 110-101 dankzij 26 punten en 18 rebounds van Nikola Jokić. Ook in deze serie lijkt het dus razend spannend te zullen worden.