🎥 Middleton staat op na uitvallen Giannis en redt vel van Bucks in OT, Meesseman antiheldin voor Mystics

Wat stonden de sterren slecht voor de Milwaukee Bucks, maar voorlopig leven ze nog. Ze stonden 3-0 achter in hun serie tegen Miami en zagen hun sterspeler uitvallen, maar wonnen alsnog na overtime. Emma Meesseman speelde in de WNBA ook een verlenging en dat had ze graag vermeden.

Na de eerste drie wedstrijden van hun serie te verliezen, stond de beste ploeg uit de reguliere competitie met de rug tegen de muur. Alle ogen waren gericht op Giannis Antetokounmpo om de boel te redden, maar die viel in de loop van Game 4 uit met een enkelblessure. Kris Middleton nam over en scoorde 36 punten. Di Vincenzo vergat van op de vrijworplijn Miami al helemaal uit tellen in de reguliere speeltijd. Zo werd het 107-107.

Verlengen dus, maar in overtime klaarde Middleton voor Milwaukee wel de klus: 115-118 en nu 3-1 voor Miami in de serie. Knap dat Milwaukee de zege uit de brand wist te slepen, maar de vraag is of het echt kans heeft op een complete comeback zonder Antetokounmpo. In de serie tussen LA Lakers en Houston staat het 1-1. De Lakers wonnen het tweede duel met 117-109, met dank aan Anthony Davis (34 punten) en LeBron James.

Emma Meesseman en de Washington Mystics hadden in de WNBA in hun vorige match eindelijk nog eens geproefd van de zege, maar blijven na het duel met Dallas Wings weer met een kater achter. Dat zal zeker het geval zijn voor Meesseman. Zij kreeg wel 16 punten, 7 rebounds en 5 assists achter haar naam, maar was ongelukkig in de slotfase.

MEESSEMAN SCOORT VRIJWORP TE WEINIG

Meesseman had haar team van op de vrijworplijn aan de zege kunnen helpen, maar zette met zes seconden te gaan slechts één van haar twee vrijworpen om. Een bom van Ogunbowale maakte er vervolgens 83-83 van en sleepte zo een verlenging uit de brand. Daarin kwam Dallas beter uit de verf. Washington verloor nog met 94-101.