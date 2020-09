3-2 voorsprong voor Boston Celtics tegen Toronto Raptors, Paul George maakt indruk voor LA Clippers tegen Denver Nuggets

Vannacht stonden er opnieuw twee wedstrijden op het programma in de NBA. De Boston Celtics haalden het met 111-89 van de Toronto Raptors en de LA Clippers boekten een 113-107 overwinning tegen de Denver Nuggets.

In de halve finales in het oosten is het razend spannend tussen de Boston Celtics en de Toronto Raptors. Voor vannacht stond het 2-2 tussen beide ploegen, maar Boston is opnieuw op voorsprong gekomen na een 111-89 zege tegen Toronto. Jaylen Brown was goed voor 27 punten.

Ook de LA Clippers zijn op voorsprong gekomen. In hun halve finale in het westen haalde La Clippers het met 113-107 van Denver Nuggets. Vooral Paul George maakte met 32 punten indruk. In de serie staat het nu 2-1 voor LA Clippers.