Miami Heat plaatst zich als eerste voor de finale van de Eastern Conference

Miami Heat heeft zich als eerste verzekerd van een plek in de Eastern Conference final. Ondertussen wonnen LeBron James en LA Lakers van Houston Rockets.

Miami was voor de vierde keer de betere van Millwaukee Bucks, waar Giannis Antetokounmpo geblesseerd toekeek. Daardoor kunnen de Bucks Miami Heat niet meer bijbenen en plaatst Miami zich voor de finale.

Het was al van 2014 geleden dat Heat een conference final heeft gespeeld. In die finale nemen ze het op tegen de winnaar van de Toronto Raptors en de Boston Celtics.

In de Western Conference hebben de LA Lakers de leiding genomen tegen de Houston Rockets. LeBron James was weer imponerend met 36 punten.

Voor James is het alweer de 162e overwinning in de play-offs. Daarmee vebetert hij het record van Derek Fisher. "Winnen en LeBron James is als een siamese tweeling", zei de Lakers-coach na de partij.