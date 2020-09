🎥 Toronto redt zijn hachje in verlengingen en forceert beslissend duel om plek in Conference Finals

Toronto stond met zijn rug tegen de muur, maar een verlenging van de titel voor de regerend kampioen kan nog altijd. Veel scheelde het wel niet of de Raptors hadden er een kruis over mogen maken. Boston stond 3-2 voor in de serie en kwam dicht bij een tweede zege. Toronto won echter na verlengingen.

Toen Boston in het zesde duel van deze serie op 98-98 kwam, waren er nog twee minuten te spelen. Geen van beide teams scoorde nog: verlengen dus maar. Vrijworpen van Brown brachten Boston ook langszij aan het einde van de eerste verlenging: 106-106. Het bleef nagelbijten, ook in de tweede verlenging. Een bom van Tatum gaf Boston nog even hoop, maar met de tijd die wegtikte, moesten de Celtics wel de overtreding maakten. De vrijworpen van Powell bezegelden hun lot. Toronto haalde het met 122-125 en maakt er zo 3-3 van in deze serie. Game 7 moet aanduiden wie van deze ploegen doorstoot naar de Eastern Conference Finals. In het westen zijn de LA Clippers alvast goed op weg naar de Conference Finals. De Clippers waren de toonaangevende ploeg in hun vierde duel tegen Denver Nuggets en wonnen met 85-96. Het staat nu 3-1 voor de Clippers in de serie.