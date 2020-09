LA Lakers op één zege van Western Conference Finals, Meesseman en Allemand winnen allebei in WNBA

De nederlaag in de openingsmatch van hun serie is voor de LA Lakers niets meer dan een slechte herinnering. Ondertussen staat de ploeg van LeBron James er weer uitstekend voor. De Lakers wonnen het vierde duel en lopen zo 3-1 uit in de serie.

De Lakers waren de enige ploeg die tijdens de wedstrijd op voorsprong stonden. Houston pakte nog wel uit met een tussensprint in het laatste kwart, maar dat was ruim onvoldoende. Het werd 100-110 voor LA. LeBron James strandde op slechts één rebound van een triple-double. Winnen de Lakers nog één keer, dan gaan ze naar de Conferene Finals.

TEAM VAN MEESSEMAN WINT NA STERKE TWEEDE HELFT

Het was de enige match uit de NBA play-offs die donderdagnacht op het menu stond. In de WNBA kwamen dan weer twee Belgische dames in actie. Emma Meesseman was goed voor 14 punten, 5 assists en 2 rebounds tegen LA Sparks. Teamgenote Hines-Allen was met 30 punten helemaal in topvorm. Een sterke tweede helft hielp Washington aan een 72-80-zege.

Julie Allemand kreeg dan weer 4 punten, 5 rebounds en 5 assists achter haar naam. Haar ploeg Indiana Fever ging in het laatste kwart op en over New York Liberty en won met 85-75.