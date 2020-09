🎥 Dominante Lakers voor het eerst in tien jaar naar Conference Finals, Julie Allemand sluit af met nederlaag

De LA Lakers knopen stilaan weer aan met hun rijke verleden. Voor het eerst in tien jaar staat de ploeg uit Los Angeles in de Western Conference Finals. In het vijfde duel in de tweede ronde werd er definitief afgerekend met Houston Rockets.

De Lakers stonden na vier wedstrijden al 3-1 voor en hadden dus nog slechts één zege nodig. Het zag er al snel naar uit dat die er ook daadwerkelijk zou komen. LA nam de wedstrijd meteen in handen, Houston zou geen enkele keer op voorsprong komen.

Na drie kwarts was de kloof al uitgelopen tot 26 punten en waren de Lakers eigenlijk al zegezeker. De uitschakeling was onafwendbaar voor James Harden & co. De Lakers plaatsten zich met 119-96 in stijl voor de finale van de Western Conference en brachten zo de eindstand in de serie op 4-1. Volgende tegenstander is LA Clippers of Denver Nuggets.

In de WNBA zit het seizoen er op voor Julie Allemand. Het is een geslaagd debuutseizoen geworden voor de Belgian Cat op persoonlijk vlak. Ook in de slotmatch was ze nog goed voor 11 punten, 9 assists en 5 rebounds. Haar team Indiana wist zich wel niet te plaatsen voor de play-offs. Minnesota Lynx smeerde Indiana ook nog een nederlaag aan met 98-86.