Meesseman en Mystics kwalificeren zich op het nippertje voor play-offs

Vorig jaar wonnen de Washington Mystics onder leiding van Emma Meesseman nog de WNBA, maar dit jaar loopt het allemaal wat stroever. De Mystics konden zich maar op de valreep kwalificeren voor de play-offs.

Na een wisselvallig seizoen was de eindspurt van de Mystics net goed genoeg om zich bij de laatste 8 te scharen. De laatste vier duels werden allemaal gewonnen, ook het laatste tegen Atalanta zondagnacht. Meesseman was goed voor 14 punten in het duel dat met 85-78 gewonnen werd.

De play-offs worden door het coronavirus allemaal in Florida afgewerkt waar een WNBA-bubbel gevormd wordt. Meesseman en de Washington Mystics spelen het daarin op tegen Phoenix Mercury.