In de NBA komen we in de laatste fase terecht: hoe staan de ploegen ervoor?

Het is razend spannend in de NBA. In het oosten beginnen de Miami Heat en de Boston Celtics vanavond aan de Conference Finals en in het westen staat er nog een beslissende zevende wedstrijd op het programma tussen de LA Clippers en de Denver Nuggets. De winnaar van dit duel speelt tegen de Lakers.

In het oosten beginnen ze vanavond aan de Conference Finales. In de halve finales werden het zeer spannende wedstrijden, want de Boston Celtics hadden 7 wedstrijden nodig om de Toronto Raptors uit te schakelen. Miami Heat zorgde dan weer voor een verrassing door topfavoriet Milwaukee Bucks uit te schakelen. Toch lijkt Boston de grote favoriet te zijn om door te stoten naar de NBA Finals.

In deze Finals zal Boston of Miami het moeten opnemen tegen de LA Lakers, LA Clippers of Denver Nuggets. In het westen wordt vanavond namelijk de zevende en laatste wedstrijd in de halve finales afgewerkt tussen de Clippers en de Nuggets en de winnaar van dit duel zal het in de Conference Finals van het westen opnemen tegen de LA Lakers.

De LA Lakers hebben zich tijdens deze play-offs gebombardeerd tot topfavoriet na enkele uitstekende prestaties. Zo haalden ze het in de halve finale vlot met 4-1 van de Houston Rockets dankzij een uitstekende LeBron James. Eén ding is zeker en dat is dat we een spannend einde krijgen van dit NBA-seizoen.