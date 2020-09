🎥 Geen tweede titel op rij voor Meesseman door buzzer-beater, Denver rondt nieuwe comeback af tegen Clippers

Emma Meesseman wist zich met de Washington Mystics nipt te plaatsen voor de play-offs. Ondanks een moeilijk regulier seizoen bleef een tweede titel op rij zo tot de mogelijkheden behoren. In de eerste ronde van de play-offs is aan die droom nu toch een einde gekomen.

Washington liep tegen Phoenix nochtans 13 punten uit. Phoenix reageerde door op een bepaald moment 17 punten na mekaar te scoren. Toch bracht Meesseman Washington weer op voorsprong. De Belgian Cat speelde prima en was goed voor 18 punten, 4 assists en 3 rebounds. Met zes seconden op de klok stond haar team 82-84 voor.

What a finish 🔥



The @PhoenixMercury made BIG plays down the stretch to secure the victory and advance to the 2nd Round of the #ATTPlayoffs! pic.twitter.com/zvF7whs3A5 — WNBA (@WNBA) September 16, 2020

Toen moest het moment van Shey Peddy, ex-speelster van de Mystics, nog komen. Van in de hoek trof Peddy 'at the buzzer', in de allerlaatste seconde dus, raak van achter de driepuntlijn. Phoenix haalde het zo alsnog met 85-84. Voor Emma Meesseman komt er een abrupt einde aan haar seizoen. Voor Julie Allemand zat het seizoen er al op. Zij krijgt wel een plaatsje in het All-Rookie Team.

STERKE MURRAY

In de NBA werd een Game 7 gespeeld tussen LA Clippers en Denver Nuggets. De Nuggets waren teruggekomen van een 3-1-achterstand in de serie. Net zoals tegen Utah in de eerste ronde en toen maakten ze het ook af. Hetzelfde scenario deze keer, met Jamal Murray (40 punten) als grote uitblinker. Denver domineerde de tweede helft en won met 89-104. Het stuurt de Clippers verrassend huiswaarts met 4-3.

In het oosten begonnen ze al aan de Conference Finals. Aan het eind van de reguliere speeltijd stond het 106-106 tussen Boston en Miami. In de verlenging werd het na twee vrijworpen van Adebayo 114-117 voor Miami. De driepuntpoging van Tatum om een tweede verlenging uit de brand te slepen kende geen succes.