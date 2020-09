Geweldig debuutseizoen van Allemand in WNBA niet beloond met individuele trofee

In de WNBA werden enkele individuele prijzen uitgedeeld. Julie Allemand maakte indruk in haar debuutseizoen, maar dat volstond niet voor een trofee.

Julie Allemand heeft haar eerste seizoen in de WNBA achter de rug. Onze landgenote haalde mooie statistieken bij haar club Indiana Fever, waarmee ze net naast een ticket voor de play-offs greep. Misschien speelde dat wel mee in de verkiezing.

Crystal Dangerfield

De Belgian Cat liet gemiddeld 8,5 punten, 4,6 rebounds en 5,8 assists optekenen dit seizoen. Nooit deed een debutante in de WNBA beter, maar het volstond niet om tot 'rookie of the year' verkozen te worden.

Die eer viel te beurt aan Crystal Dangerfield. Deze scoringsmachine (gemiddeld 17 punten) van Minnesota Lynx haalde het met een verpletterende voorsprong. A’ja Wilson won de verkiezing voor beste speelster.