Miami realiseert straffe comeback en neemt een stevige optie op de NBA-finale

Het was de tweede opeenvolgende overwinning tegen Boston, ditmaal werd het 106-101. De Celtics hadden op een bepaald ogenblik een voorsprong van 17 punten, maar Goran Dragic en Bam Adebayo wisten die voorsprong in een erg goed derde quarter helemaal uit.

Miami heeft daardoor nog maar twee zeges nodig om de NBA-finale te halen. De Celtics waren na de nederlaag totaal van slag en het ging er naar verluidt zelfs stevig aan toe in de kleedkamer.

There wre loud clanks — like someone throwing items — coming from the Celtics’ locker room. https://t.co/0D9SokSr5u