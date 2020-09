🎥 Boston komt op het scorebord en zorgt voor spanning in Eastern Conference Finals

Boston gaat voorlopig niet de toer op van Milwaukee. Dat kwam tegen Miami 3-0 achter en kon vervolgens de uitschakeling niet meer afwenden. Boston trok in de eerste twee duels tegen Miami ook aan het kortste eind, maar won wel de derde wedstrijd uit de serie.

Ze hebben in de Eastern Conference hun handen vol met Miami. Dat toonde al zijn potentieel tijdens de competitie, maar sloot die in het oosten toch pas af op de vierde plaats. In de play-offs presteert Miami weer top. Nadat het Milwaukee uitschakelde, legt het ook Boston het vuur aan de schenen.

Boston stond met de rug tegen de muur nadat het de eerste twee wedstrijden van de serie verloor. De Celtics reageerden wel op de voor hen verhoopte manier. De terugkeer uit blessure van Hayward gaf hen een boost. Ze namen het heft in handen en kwamen in het derde onderlinge duel met Miami op geen enkel moment op achterstand.

Na 48 minuten stond er een 106-117 op het scorebord in het voordeel van Boston. Adebayo scoorde 27 punten voor Miami, Brown maakte er 26 voor Boston. Miami leidt nu nog met 2-1 in de serie, maar de spanning is alvast teruggekeerd.