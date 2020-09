🎥 Cruciaal moment in Lakers - Nuggets: driepunter 'at the buzzer' geeft ploeg uit LA uitzicht op finale

Het ziet er stilaan naar uit dat de LA Lakers, met LeBron James en Anthony Davis als grootste sterren, zich mogen opmaken voor de NBA Finals. Die laatste was de held in het tweede duel in de Western Conference Finals. Dankzij zijn driepunter wonnen de Lakers.

De LA Lakers hadden hun eerste wedstrijd tegen de Denver Nuggets al gewonnen. Denver was dus aan zet, maar toen Green en Caruso begonnen te scoren in het tweede kwart, liepen de Lakers uit naar 52-36. Denver zou nadien wel veerkracht tonen en via onder andere scores van Craig en Morris terug in de wedstrijd komen.

Bij een driepunter van Davis op ruim drie minuten van het einde had LA weer uitzicht op de zege: 100-92. Opnieuw zette Denver de inhaalrace in en Jokic bracht de stand op 102-103. Het kon dus wel eens naar een gelijke stand in de serie gaan, maar dat was buiten Davis gerekend. Die pakte in de slotseconde uit met een nieuwe bom: 105-103.

Geen 1-1 dus in deze serie, wel 2-0 voor de LA Lakers. Die hebben nu nog twee zeges nodig om zich te kwalificeren voor de Western Conference Finals. Dit is zeker een mentale tik voor Denver, dat evenwel nog niet afgeschreven mag worden. In zijn twee vorige series kwam Denver nog terug nadat het 3-1 achter kwam.