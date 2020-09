Belgian Lion gaat een nieuwe uitdaging aan in Duitsland

Jean Salumu zal volgend seizoen in de Duitse basketbalcompetitie spelen. Hij heeft namelijk een akkoord bereikt met Rasta Vechta. Vorig seizoen was hij nog in Italië bij Pistoia aan de slag.

De Belgian Lion Jean Salumu heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De 30-jarige shooting guard verlaat het Italiaanse Pistoia en gaat in de Duitse basketbalcompetitie bij Rasta Vechta aan de slag. Hij heeft al een akkoord bereikt met de Duitse club. Germany - Vechta inks Jean Salumu https://t.co/5Wvhte1HeS — Eurobasket (@EurobasketNews) September 22, 2020