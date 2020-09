NBA nadert eindfase: hoe staan de ploegen ervoor?

In de NBA zijn de laatste 4 ploegen bezig aan de conference finals. In het oosten is het voorlopig razend spannend, want de Miami Heat, de outsiders, staan 2-1 voor tegen de Boston Celtics. In het westen staan de LA Lakers 2-0 voor tegen de Denver Nuggets.

De Miami Heat zijn aan een indrukwekkende play-offs bezig. Ze konden de topfavoriet, de Milwaukee Bucks, al uitschakelen in de vorige ronde en ook nu zijn ze sterk aan het spelen in de conference finals. Ze staan namelijk 2-1 voor tegen de Boston Celtics. Nog twee keer winnen en Miami staat in de grote finale.



In die NBA finals zou Miami wel eens uit kunnen komen tegen de LA Lakers. De Lakers maken indruk in de conference finals tegen de Denver Nuggets, want de stand is 2-0. Toch zijn de Nuggets nog niet helemaal uitgeteld, want in de vorige rondes tegen de Utah Jazz en de LA Clippers kwam Denver uit een geslagen positie terug om de rondes alsnog te winnen.