Denver Nuggets boekt overwinning tegen LA Lakers en doet opnieuw volop mee voor de NBA Finals

De LA Lakers zijn er deze nacht niet in geslaagd om 3-0 voor te komen in de conference finals in het westen. De Lakers verloren namelijk met 106-114 van de Denver Nuggets. Daardoor is de stand nu 2-1.

De LA Lakers konden de voorbije twee wedstrijden winnen tegen de Denver Nuggets, maar vannacht was Denver de betere ploeg. Alleen in het vierde kwart lieten ze de Lakers opnieuw even in de wedstrijd komen, maar de Nuggets hadde over het algemeen controle over de wedstrijd.



Het werd uiteindelijk 106-114 voor de Denver Nuggets. Daardoor is de stand nu 2-1 in de conference finals en Denver doet dus opnieuw volop mee voor een plaats in de NBA Finals. Jokic (22 punten, 10 rebounds) en Grant (26 punten) waren de sterkhouders vannacht bij de Nuggets. Bij de Lakers was LeBron James goed voor een triple-double (30 punten, 10 rebounds, 11 assists).