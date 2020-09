Opvallend: Chicago Bulls hebben nieuwe coach aangesteld

De Chicago Bulls hebben een nieuwe coach voorgesteld. Ze plukken namelijk Billy Donovan weg bij Oklahoma City. Daar was Donovan de voorbije vijf jaar aan de slag.

Billy Donovan heeft een nieuwe uitdaging aangenomen in de NBA. En die uitdaging mag je letterlijk nemen, want de coach gaat bij de Chicago Bulls aan de slag. Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen hij heeft getekend.

De voorbije 5 jaar heeft Billy Donovan uitstekend werk geleverd bij Oklahoma City. Zo haalde hij telkens de play-offs met de ploeg. Dit seizoen ging zijn ploeg eruit in de eerste ronde, na een verloren serie tegen de Houston Rockets.