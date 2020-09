🎥 Miami dankt jonkie van 20 en staat op één overwinning van NBA Finals

Krijgen we nog eens een vierde reekshoofd van een Conference in de NBA Finals? Miami is alvast goed op weg. Nadat het in de vorige ronde al topreekshoofd Milwaukee naar huis speelde, staat Miami er ook uitstekend voor tegen Boston. Miami leidt met 3-1 in de serie.

Boston was met winst in het derde duel genaderd tot 2-1. Kon Miami de eerdere marge herstellen of gingen we naar een gelijke stand? Het werd het eerste, al was het wel spannend. Miami beschikte wel over een X-factor: de amper 20-jarige Tyler Herro.

Die had deze wedstrijd uitgekozen als zijn moment om te schitteren in de NBA play-offs. Herro maakte maar liefst 37 punten. Dat bleek aan het einde net genoeg om het verschil te maken. Hayword zorgde nog voor aansluiting (111-109), maar er was slechts een minuut meer te spelen. Eén geslaagde vrijworp van Butler was dan voldoende om Miami de overwinning te bezorgen met 112-109.

Miami gaat dus met 3-1 aan de leiding en heeft nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de NBA Finals. De Boston Celtics kunnen zich enkel nog kwalificeren met drie zeges op rij.