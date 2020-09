Knalprestatie Murray gecounterd door die van Davis: LA Lakers zet opponent weer met rug tegen de muur

Jamal Murray was met 32 punten tegen de LA Lakers weer goed voor heel wat scorend vermogen. Alleen deed Anthony Davis met 34 eenheden nog beter. En vooral: de Lakers wonnen ook de wedstrijd, waardoor ze op één zege van de NBA Finals komen.

De stand na drie wedstrijden was 2-1 in het voordeel van de Lakers, terwijl het de Denver Nuggets waren die de meest recente ontmoeting hadden gewonnen. In het vierde duel bouwden de Lakers een maximale voorsprong van twaalf punten uit.

Denver trachtte wel terug te knokken, maar kwam aan het einde toch te kort. Man van de match Davis nam met een paar vrjiworpen de laatste punten voor zijn rekening en maakt er 108-114 van voor de Lakers. Murray kon ook terugblikken op een sterke persoonlijke prestatie, maar zijn poging van achter de driepuntlijn om de spanning alsnog terug te brengen aan het eind van de wedstrijd was niet succesvol.

STUNT DENVER NOG EEN DERDE KEER?

De Lakers dus 3-1 voor: als ze nog één keer winnen, gaan ze naar de NBA Finals. Denver kwam ook in de twee vorige ronden wel 3-1 achter en toen kwalificeerde het zich alsnog. Het zal nog een derde keer met dat huzarenstukje op de proppen moeten komen.