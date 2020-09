🎥 Boston komt na rust scherp uit de kleedkamers en redt voorlopig zijn seizoen

Het seizoen zit er dan toch nog niet op voor de Boston Celtics. Het zag er eventjes wel naar uit, want Boston stond al 3-1 achter in de serie tegen Miami en kwam ook in het vijfde duel 12 punten achter. Boston kwam na de pauze echter sterk uit de kleedkamers en keek niet meer om.

Gezien de stand in de serie stond Boston met de rug tegen de muur en kon het enkel met een zege de uitschakeling vermijden. Het leek echter de andere kant uit te gaan. Miami sloeg in het eerste kwart al een kloof en halfweg het tweede kwart leidde de Heat na een score van Adebayo met 28-40. Boston knabbelde al wat aan zijn achterstand en pakte dan bij de start van de tweede helft uit met een 20-5-tussenspurt. Tatum, Brown, Walker: ze deden allen hun deel. Tatum zou topschutter worden in deze wedstrijd met 31 punten. Dat sterke begin in de tweede helft volstond om het commando over te nemen en Boston loste zijn greep op de wedstrijd niet meer. Het won met 121-108. De stand in de serie is nu 3-2 in het voordeel van Miami. Dat zal het nu in het volgende duel trachten af te maken, terwijl Boston een gelijke stand en een Game 7 wil forceren.