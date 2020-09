🎥 LeBron James loodst LA Lakers naar eerste NBA-finale in tien jaar

In de moderne geschiedenis hebben de LA Lakers povere jaren gekend. LeBron James werd naar LA gehaald om de grootmacht opnieuw naar de top te brengen. Zijn eerste seizoen werd een mislukking, maar in zijn tweede jaar bij de Lakers is die missie wel al deels geslaagd.

De LA Lakers hebben zich immers als eersten geplaatst voor de NBA Finals. De Lakers stonden al 3-1 voor in hun serie tegen de Denver Nuggets. Die hadden al twee keer in de play-offs zo'n achterstand goedgemaakt, maar een herhaling van dat scenario zat er ditmaal niet in.

LeBron James nam volop zijn verantwoordelijkheid in deze wedstrijd en zou de man worden die LA naar zijn eerste finale brengt sinds 2010. James scoorde 38 punten, maar daar stopte zijn inbreng niet. Hij was ook nog eens goed voor 16 rebounds en 10 assists.

Bij het ingaan van het laatste kwart was het wel nog spannend, want het verschil tussen beide teams was slechts drie punten. De Lakers beschikten over het beste eindschot en wonnen met 117-107. LA Lakers wint de serie tegen Denver dus met 4-1 en gaat het in de NBA Finals opnemen tegen Miami of Boston.