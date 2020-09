NBA Finals: welk parcours hebben de LA Lakers en Miami Heat afgelegd?

De LA Lakers en de Miami Heat. Deze twee ploegen gaan onder elkaar moeten uitmaken wie de kampioen van dit seizoen zal worden in de NBA. De Lakers kunnen al voor de 17de keer kampioen worden, de Heat voor de 4de keer.

Dat de LA Lakers in de finale staan, is niet echt een verrassing. De Lakers staan voor de eerste keer in tien jaar nog eens in de Finals, maar met LeBron James en Anthony Davis beschikken ze dit seizoen over twee geweldige spelers die elkaar dan ook nog eens perfect kunnen vinden op het veld.

In de play-offs waren ze indrukwekkend en ze hebben in deze wedstrijden dan ook niet veel weggegeven. Tegen de Portland Trail Blazers, Houston Rockets als Denver Nuggets werd het telkens 4-1. Als ze het halen van Miami Heat hebben ze hun 17de titel beet in de NBA, wat toch een zeer straffe prestatie zou zijn. De LA Lakers starten ook als topfavoriet aan deze laatste serie van het seizoen.

Maar toch is Miami zeker niet te onderschatten. Ze eindigden misschien "slechts" op een vijfde plaats in het oosten, maar in de play-offs hebben ze zich helemaal weten te ontbolsteren. In de eerste ronde moesten de Pacers er al met 4-0 aan geloven, maar daarna werd het nog straffer.

Miami kon namelijk met de Milwaukee Bucks en de Boston Celtics twee favorieten voor de titel uitschakelen. En het was zelfs met overschot, want tegen de Bucks haalden de Heat het met 4-1 en tegen de Celtics werd het 4-2 voor Miami. Tegen de LA Lakers starten ze misschien wel als outsider, maar met sterren als Butler en Adebayo zouden ze nog eens voor een grote verrassing kunnen zorgen.

Eén ding is zeker en dat is dat deze serie enorm spannend zal worden. Op donderdag 1 oktober staat de eerste wedstrijd in deze NBA Finals op het programma.