🎥 LA Lakers halen zwaar uit in opener NBA Finals, Antwerp verliest in EuroCup

LA Lakers is als favoriet goed begonnen aan de NBA Finals. Het maakte niet de fout die andere teams in de vorige ronden maakte tegen Miami: op achterstand komen en dan niet meer uit de problemen geraken. Neen, niets van dat in de opener van de NBA-finale.

Nochtans deed de start in deze wedstrijd Miami opnieuw dromen. Na een dunk van Iguodala stond het na acht minuten 12-25. De Lakers schoten wakker, dichtten de kloof haast helemaal in het eerste kwart en domineerden kwarts twee en drie. Miami mocht vervolgens de schade nog enigszins beperken toen het kalf al verdronken was.

Al was die schade er wel: Miami kreeg een 116-98 om de oren. LA Lakers was als collectief beter én de sterren waren op de afspraak, wat ook altijd helpt. Anthony Davis was weeral eens goed voor 34 punten. LeBron James strandde op een zucht van een triple-double met 25 punten, 13 rebounds en 9 assists.

Ook een Belgische ploeg speelde nog eens een belangrijke partij. Antwerp Giants kwam voor het eerst in actie in de EuroCup en ging op bezoek bij Krasnodar. Giants won de eerste twee kwarts en leidde met 40-45 aan de rust, maar in de tweede helft kenden de Russen geen genade en zetten ze de partij helemaal naar hun hand. Eindstand: 89-72.