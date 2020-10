🎥 Duo James-Davis leidt opnieuw de sterke offense van LA Lakers, eerste titel in tien jaar loert al om de hoek

Het is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen: LeBron James en Anthony Davis die voor de Lakers scoren bij de vleet en de rest op sleeptouw nemen. Zo gaat het ook in de NBA-finale. De ploeg uit LA leidt nu al met 2-0 tegen Miami Heat.

Meer dan één wedstrijd verloren de Lakers in een serie nog niet in deze play-offs. Ze lijken dus af te stevenen op een eerste titel in tien jaar na een tweede zege in de NBA Finals. Miami wordt op het verkeerde moment geplaagd door blessures en is voorlopig niet bij machte om het scorend vermogen van de Lakers te bedwingen.

In de eerste helft nam LA Lakers de touwtjes al stevig in handen en het legde daar eigenlijk de basis voor zijn overwinning. Sterren LeBron James en Anthony Davis vormden weer een schitterende tandem: James maakte 33 punten, Davis 32.

Na 48 minuten stond het 124-114 voor de Lakers. Voor het eerst in deze play-offs is het volop achtervolgen geblazen voor Miami. Kan de Heat het tij nog keren? LA Lakers heeft nog maar twee overwinningen nodig om zich tot de nieuwe NBA-kampioen te kronen.