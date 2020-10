🎥 LeBron & co stuitten op veertiger én triple-double van Miami-uitblinker, Seattle loopt uit in WNBA en Burgos wint CL

Tot dusver verliep alles naar wens voor LeBron James en de LA Lakers in de NBA Finals. Het pad naar de titel is echter nog niet volledig afgelegd. Miami nadert tot 2-1 in de serie, met dank aan Jimmy Butler. Die scoorde maar liefst veertig punten en was zelfs goed voor een triple-double.

Kortom: het was een weergaloze prestatie waar de shooting forward mee uitpakte. Miami had ook nood aan zo'n exploot, want na verlies in de vorige twee duels stond het met de rug tegen de muur. Butler achtte zijn moment om te schitteren gekomen. Zijn bilan: 40 punten, 11 rebounds en 13 assists. En dat in een finalewedstrijd. Waanzin.

Miami won ook alle kwarts in deze wedstrijd, al was het verschil bij het ingaan van de laatste 12 minuten wel slechts 5 punten. In het laatste kwart slaagde de Heat er in om verder uit te lopen naar 115-104. Het zal moeten blijken of dit nu echt een keerpunt is of niet.

Ook bij de dames zijn de Finals aan de gang. Seattle had de eerste wedstrijd gewonnen van Las Vegas met 80-93. Ook in het tweede duel behield Seattle de controle: 91-104. Seattle Storm lijkt dus op weg naar de titel. In Europa is er al een prijs uitgedeeld. Burgos won de finale van de Champions League van AEK Athene met 85-74. Het Dijon van Hans Vanwijn kaapte op de Final 8 de derde plaats weg.