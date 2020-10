Hans Vanwijn pakt brons met zijn ploeg in Champions League, overwinning voor Burgos

Hans Vanwijn is sinds deze zomer aan de slag bij het Franse Dijon en hij heeft meteen een knap resultaat geboekt in de Champions League. Onze landgenoot pakte de bronzen medaille na een 70-65 overwinning tegen Zaragoza. De overwinning was voor Burgos.

Hans Vanwijn verliet deze zomer de Antwerp Giants voor een buitenlands avontuur. Hij vertrok namelijk naar het Franse Dijon. Daar heeft hij meteen een mooi resultaat geboekt in de Champions League, Hij eindigde met zijn ploeg op de derde plaats na een 70-65 overwinning tegen Zaragoza.

De eindoverwinning was uiteindelijk voor Burgos, want zij haalden het in de finale van AEK Athene met 85-74. Het is niet de eerste keer dat Vanwijn op het podium staat in de Champions League, want in 2019 werd hij derde met de Antwerp Giants.