LeBron James brengt Lakers tot op zucht van NBA-titel

In de nacht van dinsdag op woensdag speelden in de Verenigde Staten van Amerika de LA Lakers tegen Miami Heat hun vierde duel in de NBA-finale. In Orlando wonnen de Lakers met 96-102 waardoor ze nu op een zucht staan van de NBA-titel.

Wie anders dan LeBron James die de Lakers naar de overwinning loodst? De forward zorgde er met 28 punten en 12 rebouds vooral in het laatste kwart voor dat de Lakers boven de 100 punten eindigde en de overwinning veroverden. Na het eerste kwart stonden de Lakers 5 punten voor maar twee minuten ver in het tweede kwart stond heat vie onder meer Robinson en Nunn opeens 3 punten voor op de Lakers. Er was een serieuze inspanning én drie driepunters voor nodig om toch nog met een minieme voorsprong naar half-time te gaan. Ook Anthony Davis was zeer beslissend voor de Lakers. Met 22 punten heeft hij even veel punten gemaakt dan Jimmy Butler, de topscorer bij Miami Heat. Met vier vrijworpen in de laatste minuut van het derde kwart zorgt hij ervoor dat de Lakers met 5 punten voorsprong richting vierde kwart kan gaan. In het vierde kwart maakte LeBron 11 punten waardoor Heat niet meer terug kon komen in de wedstrijd. Opvallend: LeBron James maakte 20/28 punten in de laatste helft van de wedstrijd. Butler was in het eerste kwart het meest doeltreffende met 11/22.