Nieuwe eigenaars van voetbalclub KV Oostende niet van plan om BCO over te nemen

In Oostende ging het gerucht de ronde dat de nieuwe eigenaar van voetbalclub KV Oostende van plan is om BCO over te nemen. Meer dan een gerucht is het klaarblijkelijk niet.

De nieuwe grote man van KV Oostende, Paul Conway, was in België en zat effectief samen met het bestuur van Basketbalclub Oostende. Logisch dus dat er geruchten over een eventuele overname de ronde doen. Maar het blijft bij geruchten. De Amerikaanse investeerder verklaarde bij Het Nieuwsblad dat hij niet geïnteresseerd is om BC Oostende over te nemen en dat er ook geen samenwerkingsverband is tussen de clubs uit twee verschillende sporttakken.