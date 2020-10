(Nog) geen titel voor Lebron en Lakers, Butler leidt Miami Heat naar 3-2

De LA Lakers moeten wachten op de nacht van zondag op maandag als ze de titel in de NBA willen veroveren. Op de nacht van vrijdag tot zaterdag kregen ze een eerste kans maar Miami Heat was uiteindelijk te sterk in het vijfde duel tussen de twee teams.

Bij de Lakers hadden ze zich al voorbereid op een feestje. De ploeg van LeBron James stond 3-1 voor en had aan één overwinning genoeg om kampioen te worden, maar dat draaide toch even anders uit. Miami Heat won met 108-111 van de LA Lakers. Dat kwam vooral door de uitstekende Jimmy Butler. De Amerikaan maakte 35 punten, ploegmaat Robinson maakte er 26. Maar ook LeBron was aanwezig. Met 40 punten overtrof hij zelf Butler, maar Heat toonde zich collectief een tikkeltje beter. Op enkele minuten in het eerste kwart na leidde Miami de hele wedstrijd met een maximum van 11 punten in het tweede kwart. Uiteindelijk werd het nog een spannend einde. In de laatste minuut bracht Davis de Lakers op een punt voorsprong maar vier vrijworpen bezorgden Miami toch nog de overwinning.