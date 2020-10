🎥 LA maakt het af in zesde finalewedstrijd: LeBron James loodst Lakers naar eerste titel in tien jaar!

Ze hebben het dan toch afgemaakt, de LA Lakers van LeBron James. In het vorige duel grepen ze er nog net naast, maar in Game 6 van de NBA Finals klopten de Lakers Miami toch voor een vierde keer. Zo was de zeventiende titel in de geschiedenis van de club een feit.

LA Lakers zit nu in totaal aan zeventien stuks en komt hiermee op gelijke hoogte van de Boston Celtics. Nu zijn deze twee ploegen dus echt samen de twee beste clubs uit de NBA-geschiedenis. Om opnieuw kampioen te worden, moesten de Lakers natuurlijk nog wel afrekenen met Miami. Bij aanvang van het zesde onderlinge duel was de stand in de serie 3-2 in het voordeel van LA. Deze keer geen superprestatie van Jimmy Butler om Miami uit de nood te helpen. LA Lakers nam het heft in handen en zou op geen enkel moment op achterstand komen. TRIPLE-DOUBLE Wie anders dan LeBron James domineerde het gebeuren in Game 6 van deze finals. Met 28 punten, 14 rebounds en 10 assists had James een triple-double beet. Maar nog belangrijker: de Lakers wonnen met 93-106 en zijn zo voor het eerst in tien jaar de NBA-kampioen.