Belgian Lion Manu Lecomte ruilt Spanje in voor Duitse eersteklasser

Een nieuw buitenlands avontuur komt eraan voor Manu Lecomte, die bij onze nationale ploeg Belgian Lions ook international is. Zo heeft hij er overigens al een paar achter de rug, zowel in de VS als in Europa. In het nieuwe seizoen komt hij uit voor Fraport Skyliners.

De inmiddels 25-jarige Lecomte kreeg zijn opleiding in de Verenigde Staten. Hij speelde in de NCAA, zowat de wachtkamer van de NBA, voor Baylor Bears. Twee seizoenen geleden verliet Lecomte Amerika dan en kwam hij in Spanje terecht. Daar speelde hij eerst voor Murcia en maakte hij later de overstap naar Gran Canaria. Zijn contract bij die ploeg werd niet verlengd. Lecomte laat nu Spanje achter zich en heeft een contract getekent bij Fraport Skyliners, een Duitse eersteklasser uit Frankfurt. 💙Jetzt auch offiziell💙



Willkommen in der Basketball-Familie, Manu! 👍@ManuLecomte20



Alle Infos ➡️ https://t.co/fkxwkIjlfa pic.twitter.com/WhfgdEJTBi — FRAPORT SKYLINERS (@skyliners1999) October 13, 2020 "Ik ben zeer tevreden met de kans om voor Frankfurt te spelen", zegt Lecomte op de site van zijn nieuwe club. "Ik ben ervan overtuigd dat we de mensen gaan verrassen. Ik wil de ploeg als spelverdeler zo veel mogelijk helpen. Als ploeg willen we zo veel mogelijk overwinningen behalen."