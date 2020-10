Eerste titel voor LA Lakers in tien jaar: een overzicht van hun parcours

Het is hen gelukt. De LA Lakers zijn erin geslaagd om zich tot kampioen te kronen in de NBA. Met LeBron James en Anthony Davis hadden ze een fantastisch duo, maar ook andere spelers zoals Rajon Rondo en Dwight Howard waren doorheen het seizoen belangrijk.

De LA Lakers hebben heel het seizoen indruk gemaakt. In het Westen waren ze op de eerste plaats geëindigd met 52 overwinningen en 19 nederlagen. Daarmee deden ze net iets beter dan hun buren uit LA. De Clippers haalden namelijk 49 overwinningen en 23 nederlagen.

Toch waren er wel wat vragen rond de LA Lakers. Tegen de mindere ploegen haalden ze het met sprekend gemak, maar tegen de echte topploegen zoals de Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, LA Clippers en Denver Nuggets hadden ze het knap lastig.

De dood van Kobe Bryant was een grote tragedie in het seizoen van de Lakers, maar zo werd de missie van LeBron James, een goede vriend van Bryant, alleen maar groter. Hij wilde die titel absoluut naar LA brengen. Voor zichzelf en voor het team, maar vooral ook om zijn goede vriend te eren.

In de play-offs leken de LA Lakers echt vertrokken. Ze speelden een niveau hoger dan tijdens de reguliere competitie en ze maakten indruk. In de eerste ronde (tegen de Portland Trail Blazers), halve finales in het westen (tegen de Houston Rockets) en de finale in het westen (tegen de Denver Nuggets) werd telkens gewonnen met 4-1.

In de grote NBA-finale tegen de Miami Heat moesten de Lakers twee wedstrijden weggeven, maar met een 4-2 overwinning zijn ze ook in de grote finale eigenlijk nooit in de problemen gekomen. Een indrukwekkende prestatie.

Toch zal altijd de vraag blijven hoe de Lakers het tegen de Clippers en de Bucks zouden gedaan hebben. Deze ploegen werden verrast door de Nuggets en de Heat, maar we kunnen uiteraard niets afdoen van de sterke prestatie van heel de ploeg met LeBron James en Anthony Davis als exponenten.