Antwerp Giants ook kansloos in derde partij in EuroCup

Geen basketbal op nationaal niveau voorlopig, wel in Europees verband voor Antwerp Giants. Al hebben de Sinjoren daar nog maar bitter weinig plezier aan beleefd. Ook de derde wedstrijd is uitgedraaid op een nederlaag. Een behoorlijk forse zelfs.

Na de nederlagen tegen Krasnodar en Andorra trok Antwerp naar Monaco voor zijn derde wedstrijd uit de EuropCup. De Monegasken domineerden doorlopend. In het eerste kwart beperkte Antwerp de schade wel tot slechts drie puntjes. In kwarts twee, drie en vier was het verschil erg duidelijk.

VERSCHIL VAN 32 PUNTEN

Faye was wel een lichtpuntje langs Antwerpse zijde. Hij scoorde 21 punten en werd zo clubtopschutter. Dat verhinderde Monaco niet om Antwerp een serieus pak rammel te geven. Uiteindelijk kwam er een verschil van liefst 32 punten op het scorebord. Monaco pakte de overwinning met 96-64.

In het volgende Europese duel moet het dan gebeuren voor Antwerp Giants. Dan speelt het in Litouwen tegen Lietkabelis, dat ook zijn eerste drie wedstrijden verloren heeft.