Zorgt corona voor einde van Belgisch basketbal? "Als dat gebeurt, vragen we het faillissement aan"

De start van de Belgische basketbal is voorzien op 6 november. Maar nu het coronavirus opnieuw hevig tekeer gaat, staat die start onder druk. De Belgische basketbalclubs trekken dan ook aan de alarmbel.

"Als we zonder publiek en zonder VIP moeten spelen, vragen we tegen 31 december het faillissement aan", zegt Christophe Muytjens, directeur van Luik, bij Sudpresse. "Ik wil de clubs waarschuwen want zo kan het niet verder."

"Achter gesloten deuren spelen zou nefast zijn voor ons. In het voetbal doen ze dat ook, maar wij beschikken niet over contracten met zo veel tv-geld zoals in het voetbal. Achter gesloten deuren spelen zal in het basket ook niet over enkele weken gaan maar over enkele maanden want we sporten binnen", klinkt het.

Ook Philippe Dodrimont, waals politicus en bestuurslid van de Luikse basketbalclub denkt er zo over. "Bovendien", voegt hij toe. "Welk beeld geven we aan de rest van het land door basketbal te spelen terwijl de ziekenhuizen vol liggen, studenten thuis les krijgen en het zorgpersoneel kreunt onder de druk?"

Bij Het Nieuwsblad weten ze dat ook Charleroi, Okapi Aalst en Limburg United niet zonder publiek willen spelen vanwege het financiële verlies dat ze dan zullen oplopen.