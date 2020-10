Antwerp Giants verliezen ook hun vijfde wedstrijd in de EuroCup

Opnieuw geen zege voor de Antwerp Giants in de EuroCup. Ze namen het op tegen het Italiaanse Bologna, maar de Giants konden Bologna nooit in de problemen brengen. Het werd uiteindelijk 76-95 voor de Italiaanse topploeg.

Het is al de vijfde nederlaag op rij voor de Giants in de Europese competitie. Daardoor staat de Belgische ploeg op de laatste plaats in haar groep. Bologna heeft nog niet verloren en staat aan de leiding.

.@Virtusbo defeated Telnet Antwerp Giants 76-95 at Lotto Arena on Tuesday to close out the first half of the regular season with a 5-0 record atop Group C. #RoadToGreatness pic.twitter.com/iBORYcrpwl