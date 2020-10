Verdienstelijk Oostende lijdt nipte nederlaag in Champions League in Istanboel

Oostende heeft een heel behoorlijke beurt gemaakt in zijn eerste wedstrijd in de Champions League. Het maakte de verplaatsing naar istanboel voor een ontmoeting met Darüşşafaka. De Turken waren slechts een tikkeltje beter en haalden het met 79-74.

Na het eerste kwart was het allemaal erg spannend. Darüşşafaka leidde met 20-18. Nadien wist de thuisploeg wel een kloof te slaan. Darüşşafaka liep uit naar 37-26. Bij de rust was het verschil door Oostende teruggebracht tot 39-33 en was het weer speelbaar.

De eerste negen punten uit de tweede helft waren voor de Turken en zo flikkerde er plots een verschil van vijftien punten op het scorebord. Oostende op achtervolgen aangewezen, maar dat deed het dan ook nadrukkelijk. Bij 56-53 was alles weer mogelijk.

COMPETITIE

Nadien bleef de spanning verzekerd tot het einde, maar in de slotminuut zorgde Jerrett voor de bevrijding bij Darüşşafaka. Oostende kwam net te kort, ondanks de 16 punten van Welsh. Het kan zijn aandacht nu richten op de competitie, die ondanks het woeden van het coronavirus wel degelijk op 6 november van start gaat.