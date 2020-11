Belgian Lion Elias Lasisi is toe aan zijn derde ploeg in de Bundesliga

Elias Lasisi weet bij welke ploeg hij dit seizoen aan de slag kan. De ex-speler van Oostende blijft in de Duitse Bundesliga actief. Lasisi gaat het seizoen volmaken bij de Crailsheim Merlins. Dat is dan zijn derde ploeg in Duitsland.

Na passages in eigen land bij Limburg, Leuven en Oostende, zette Elias Lasisi de stap naar het buitenland met een transfer naar Göttingen. Met die ploeg eindigde hij op een achtste plaats en haalde hij de eerste ronde van de play-offs. De Belgian Lion zou echter niet bij Göttingen blijven. Een maand was hij op proef bij Bamberg. Uiteindelijk is het HAKRO Merlins Crailsheim met wie de Belgische international een overeenkomst heeft bereikt. Crailsheim promoveerde in 2018 naar het hoogste niveau en eindigde vorig seizoen tiende in de Bundesliga.