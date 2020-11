Houston kiest voor assistent van Dallas als opvolger voor coach D'Antoni

Dat de ervaren Mike D'Antoni niet langer coach zou zijn van de Houston Rockets was al bekend. Nu staat ook vast wie hem gaat opvolgen. Stephen Silas, de voorbije twee jaar assistent-coach bij Dallas, neemt die taak op zich.

Voor Silas is het zijn eerste job als hoofdcoach en dus een grote uitdaging. Hij heeft het opdracht om met de sterspelers James Harden en Russell Westbrook eindelijk die extra stap te zetten. Ondanks het aanwezige talent bij Houston lukte het de voorbije jaren niet om het te schoppen tot de NBA Finals.

Silas is al actief als coach sinds 2000, maar dan telkens als assistent-coach. In die functie passeerde hij de revue bij Charlotte, New Orleans, Cleveland, Golden State en dus ook Dallas. Nu waagt de 47-jarige Amerikaan zich aan het grote werk.

D'ANTONI NAAR BROOKLYN

Ook routinier Mike D'Antoni, in zijn loopbaan al twee keer verkozen tot Coach van het Jaar, heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. Op zijn 69ste is het niet noodzakelijk meer voor hem om de hoofdverantwoordelijkheid te dragen. Hij gaat als assistent aan de slag bij de Brooklyn Nets, waar hij zijn ex-speler Steve Nash gaat begeleiden bij diens eerste job als coach.