Hans Vanwijn haalt het in Champions League basketbal van Retin Obasohan

In de Champions League basketbal nam Dijon het dinsdagavond op tegen Nymburk. Een Belgisch onderonsje dus, want zo stonden Hans Vanwijn en Retin Obasohan tegenover elkaar. De overwinning was uiteindelijk voor Dijon en Vanwijn.

De Franse club haalde het met duidelijke cijfers, want het werd 85-61 voor Dijon. Vanwijn speelde een goede wedstrijd en was goed voor 11 punten. Dijon is zo ook de leider in haar groep. Obasohan kon drie punten maken voor Nymburk, voorlopig de laatste in deze groep.