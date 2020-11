Antwerp Giants krijgen er in eigen huis zwaar van langs in Eurocup

Europees spelen is niet altijd een pretje, hebben de Antwerp Giants moeten ondervinden. Antwerp ontving in de eigen Lotto Arena de sterke Russische ploeg Krasnodar. Dat liet zien dat het inderdaad heel wat in huis heeft en won met 94-114.

Antwerp had er ongetwijfeld meer van verwacht, zeker van de eerste kwarts. Onder impuls van een sterke Adam Williams (27 punten) nam Krasnodar het commando. Vooral in het tweede kwart ging het enorm hard. Antwerp keek bij de start hiervan al tegen een achterstand aan, maar aan de rust was het helemaal gespeeld. LAATSTE KWART GEWONNEN Met een verschil van liefst 32 punten trokken beide teams naar de kleedkamers. Ook in de tweede helft liep die kloof nog lichtjes op. Antwerp kon wel rekenen op de 25 punten van Fall-Faye en maakte in het laatste kwart nog dertien punten goed. Daardoor toch wat minder schaamrood op de wangen, al blijft het wel een zware eindscore. Antwerp verloor tot dusver al zijn wedstrijden en staat dan ook laatste in zijn groep.