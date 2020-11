Geen Emma Meesseman bij Belgian Cats, forward heeft corona

De Belgische basketbalvrouwen missen een belangrijke speelster voor de EK-kwalificatieduels tegen Portugal en Oekraïne. Emma Meesseman heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

De Belgian Cats spelen donderdag tegen Portugal, zaterdag tegen Oekraïne maar dat zal dus zonder Emma Meesseman gebeuren.

Meesseman liep de besmetting op in Rusland aangezien ze bij het Russische Jekaterinenburg speelt. Ze kwam deze week terug naar België en testte bij terugkomst positief.

Meesseman zal vervangen worden door Becky Massey.

Ook in de technische staf van de Cats is een positieve besmetting want assistent-coach Pierre Cornia moet ook verstek geven wegens een positieve test.