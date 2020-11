Goed nieuws voor NBA-fans: spelersvakbond geeft fiat voor start op 22 december

De NBA zal opnieuw van start gaan op 22 december, dat heeft de spelersvakbond beslist. Er moeten wel nog enkele kleine dingen in orde gebracht worden maar de datum lijkt wel vast te staan.

De competitie zal minder lang zijn dan normaal aangezien de teams geen 82 maar 72 wedstrijden zullen moeten spelen. De gedachte erachter is dat de competitie dan op tijd gedaan is voor de Olympische Spelen in Tokyo, waar de USA altijd meedoet voor de gouden medaille.

De NBA gaat zo van start net voor kerst, een tactisch uitgekozen datum aangezien de tv-gelden die dag hoger liggen.

Wat er nog op de agenda staat: de verloning van de spelers in het kortere seizoen + het testen op COVID.

Vorig jaar kroonden de LA Lakers zich tot kampioen van de NBA, onder leiding van LeBron James. In de finale versloegen ze Miami Heat.